Delhi: आज अमित शाह करेंगे एलजी-सीएम के साथ चर्चा, गंगाराम अस्पताल में शुरू होगी टेस्टिंग

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus In Delhi ) ने जबर्दस्त संक्रमण फैलाया हुआ है। राजधानी के बिगड़ते हालात देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ( Amit Shah ) आज यानी रविवार को दिल्ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल ( LG Anil Baijal ) और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( CM Arvind Kejriwal ) के साथ चर्चा करेंगे। वहीं, दिल्ली सरकार ने शनिवार को सर गंगाराम अस्पताल ( Sir Ganga Ram Hospital )को करीब 10 दिन बाद कोरोना वायरस टेस्टिंग ( RT-PCR Test ) की इजाजत दे दी है।

Coronavirus से मौत के बाद दुनिया के 110 करोड़ से ज्यादा लोगों पर मंडरा रहा गंभीर खतरा

दरअसल, दिल्ली में रोजाना बढ़ते कोरोना वायरस के मामले अब 2000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। शनिवार को भी लगातार दूसरे दिन राजधानी में 2134 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के कुल केस की संख्या 38,958 पहुंच गई है। महाराष्ट्र (1,04,568) और तमिलनाडु (42,687) के बाद दिल्ली संक्रमण के मामले में देश में तीसरे नंबर पर है। राजधानी में फिलहाल एक्टिव केस की संख्या 22,742 है, जबकि 14,945 रिकवर हो चुके हैं। वहीं, 1,271 लोगों ने अब तक इस महामारी से दम तोड़ दिया है।

दिल्ली में तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार अब सक्रिय हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक रविवार सुबह 11 बजे गृह मंत्री द्वारा एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ( Health Minister Harsh Vardhan ), दिल्ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, एम्स के निदेशक, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।

I appeal to all doctors to volunteer for Delhi government's Corona Telemedicine Helpline. Give a missed call now to 08047192219 to register. The people of Delhi need your support in this difficult hour. #DelhiFightsCorona pic.twitter.com/7C7q0TstOB