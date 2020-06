दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार ने की घोषणा, 15 जून से लागू नहीं हो रहा Lockdown

नई दिल्ली। देश भर में कोरोना वायरस महामारी ( coronavirus cases ) से सबसे ज्यादा प्रभावित दिल्ली और महाराष्ट्र में 15 जून के बाद पूर्ण लॉकडाउन ( Lockdown Extension ) लागू किए जाने की खबरों का दोनों ही सरकारों ने खंडन किया है। वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट में दायर 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने से संबंधित याचिका भी खारिज कर दी गई है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इस संबंध में जारी एक आधिकारिक सूचना के मुताबिक, "दोबारा लॉकडाउन नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव बालासाहेब ठाकरे ( Uddhav Thackeray ) ने लोगों से भीड़ से दूरी बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने अनुरोध किया है कि लोग सरकार के निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित रहने और देखभाल करने के लिए आवश्यक सावधानी बरतें।"

कल मानसून पहुंचने के साथ ही मौसम विभाग ने जारी कर दिया ऑरेंज अलर्ट

वहीं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ( satyendra Jain ) ने प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ाए जाने के सवाल पर कहा कि नहीं, लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा। जबकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोरोना वायरस ( coronavirus cases ) के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।

The lockdown has not been reimposed. CM Uddhav Balasaheb Thackeray has appealed to the people to refrain from crowding. He has earnestly requested them to follow the Govt's instructions and take necessary precautions to stay safe and take care.