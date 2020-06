Maharashtra: सरकार ने जारी किए स्कूलों को फिर से खोलने के आदेश, जानिए पूरे नियम

मुंबई। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) से सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र में सरकार ( maharastra govt ) ने स्कूलों को खोलने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को ऑनलाइन कक्षाओं ( Online learning ) के साथ राज्य बोर्ड स्कूलों ( school reopen in india ) के लिए नए शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण इलाकों और ऐसे स्थानों पर जुलाई से स्कूलों को फिर से शुरू करने की अनुमति ( when school reopen ) दी जहां एक माह से भी ज्यादा वक्त से एक भी कोरोना वायरस केस नहीं आया है।

स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल जारी

महाराष्ट्र सरकार ने फिर से खुलने वाले स्कूलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया ( SOP ) भी लागू की है। इन स्कूलों से रोजाना दो पालियों में पढ़ाने के लिए कहा जाएगा ताकि ऑड-ईवन फॉर्मेट के आधार पर अलग-अलग दिनों के लिए अलग-अलग कक्षाओं को पढ़ाया जा सके।

सोनिया गांधी ने लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी और कर दी आपके फायदे की सबसे बड़ी बात

इस संबंध में ठाकरे ने कहा, "चूंकि हम छात्रों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए स्कूलों को ग्रामीण क्षेत्रों और उन क्षेत्रों में फिर से खोला जा सकता है जो शहरों से दूर हैं और COVID-19 से संक्रमित नहीं हैं। इसके अलावा ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म ( virtual classes ) का इस्तेमाल पायलट आधार पर तुरंत किया जाना चाहिए।"

शिक्षा विभाग के प्रस्ताव मानें

राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग द्वारा 12 जून को प्रस्तुत स्कूलों को फिर से खोलने और ऑनलाइन पढ़ाई को विनियमित करने के लिए संबंधी प्रस्ताव को सोमवार को मंजूरी दे दी। ठाकरे ने राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के साथ बैठक में इन प्रोटोकॉल को मंजूरी दी।

CM Uddhav Balasaheb Thackeray has agreed upon starting the academic year for students through digital and online platforms on a pilot project basis. The decision was taken in a video conference meeting with the Minsiter of School Education Dept. @VarshaEGaikwad