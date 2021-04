दिल्ली में भी Lockdown के संकेत, सीएम केजरीवाल ने बुलाई अहम बैठक

नई दिल्ली। देशभर के कई राज्यों में कोरोना वायरस ( Coronavirus In India ) बेकाबू होता जा रहा है। महाराष्ट्र के बाद राजधानी दिल्ली में डराने वाले आंकड़े सामने आने लगे हैं। यही वजह है कि केजरीवाल सरकार अब और ज्यादा सख्ती के मूड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) ने भी संकेत दिए हैं हालात नियंत्रित नहीं हुए तो जल्द लॉकडाउन लगाया जा सकता है।

कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अहम बैठक भी बुलाई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में लॉकडाउन से लेकर अन्य सख्तियों को लेकर चर्चा होगी।

दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों ने केजरीवाल सरकार की नींद उड़ा दी है। बीते 24 घंटे में राजधानी में 10 हजार से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। फरवरी में जहां रोजाना 100 से भी कम केस सामने आ रहे थे, वहीं महज एक महीने के अंदर ये संख्या 10 हजार का आंकड़ा पार कर चुकी है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को संक्रमितों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर बैठक बुलाई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि, इस बैठक में सीएम राजधानी में कोरोना की स्थिति को देखते हुए कई अहम फैसले ले सकते हैं।

केजरीवाल संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह बात खुद मान चुके हैं कि ‘कोरोना वायरस की ये लहर पिछली से ज्यादा खतरनाक है। हालांकि सरकार हालात पर करीब से नजर रख रही है।

...तो लगेगा लॉकडाउन

सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा कि उनकी सरकार दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाना चाहती लेकिन अगर अस्पतालों में हालात बिगड़े तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा।

दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 10 हजार 774 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 48 लोगों ने कोविड-19 के चलते अपनी जान गंवाई है।

We added 5,000 more beds last week and will add more. At present, there are 5,525 beds in Delhi. 190 beds are occupied which amounts to 2%. We have also requested central govt to increase beds to their current tally of 190: Delhi Health Minister Satyendar Jain#COVID19 pic.twitter.com/h8Lqhsv8id