सर्द हवाओं की चपेट में राजधानी दिल्ली, 5.8 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Delhi ) में गुरुवार को भी अत्यधिक ठंड की स्थिति बनी रही। सुबह चारों ओर घने कोहरे के साथ पारा 5.8 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का, जो मौसम के औसत तापमान से दो डिग्री कम था।

मौसम विभाग (weather department) ने यह जानकारी दी। मौसम विभाग के अनुसार, साल 1997 के बाद से से यह दिसंबर सबसे ठंडा रहा है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ( IMD ) ने कहा, "साल 1997 के बाद से अब तक दिसंबर महीने में सबसे लंबी अवधि के और सबसे सर्द दिन रिकॉर्ड किए गए हैं।"

Delhi: People take refuge in night shelters as mercury level dips in the national capital; visuals from a night shelter near Safdarjung Airport flyover. pic.twitter.com/dU8wzEHQ2E