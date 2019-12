जम्मू-कश्मीर: उरी सेक्टर में सेना ने मार गिराए 2 PAK सैनिक, गोलीबारी में एक भारतीय जवान भी शहीद

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) में पाकिस्तान लगातार सीजफायर का उल्लंघन ( Pakistani Ceasefire Violations ) कर रहा है। ताजा मामला पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाके उरी सेक्टर ( Uri sector ) से जुड़ा है।

पाक सेना ने बुधवार रात उरी डेक्टर में भारी गोलीबारी ( Pakistani firing ) की। इस गोलीबारी में भारतीय सेना ( Indian Army ) का एक जवान शहीद हो गया।

वहीं, भारतीय जवानों ने पाक सेना को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उसके दो सैनिकों को मार गिराया।

Indian Army sources: The ceasefire violations took place along the Line of Control in the Uri sector last night. Pakistan Army has admitted that two of its soldiers were killed in the Dewa sector in pakistan occupied kashmir (PoK). https://t.co/nD5uG0KBYy