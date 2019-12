दिल्ली के कृष्णा नगर में चार मंजिला बिल्डिंग में लगी आग, 40 लोग सुरक्षित निकाले

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) में आग लगने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दिल्ली के अनाज मंड़ी और किराड़ी इलाके के बाद अब कृष्णा नगर (Krishna Nagar) से बड़ी खबर सामने आई है। यहां एक चार मंजिला इमारत में आग (Fire) लग गई है। बिल्ड़िंग से धुआं और आग की लपटें निकलते देख आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। दमकलकर्मियों ने आग से 40 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। जानकारी के अनुसार बिल्डिंग में आग बुधवार तड़के करीब 2.10 बजे लगी।

Delhi: Fire broke out in a building in Krishna Nagar at around 2.10 am today. 40 persons have been rescued by Delhi fire Service (DFS).