दिल्ली: नरेला की जूता फैक्ट्री में आग लगी, 22 दमकल गाड़ियां पहुंचीं

नई दिल्ली। दिल्ली के नरेला इलाके से बड़ी खबर सामने आई है। यहां औद्योगिक क्षेत्र में मंगलवार को सिलेंडर फटने के बाद एक जूता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई।

दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS) ने यह जानकारी दी। डीएफएस प्रमुख अतुल गर्ग ने कहा कि आग पर काबू पाने के लिए 22 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया है, हालांकि, आग बुझाने के दौरान तीन दमकलकर्मी मामूली रूप से घायल हो गए।

प्राथमिक उपचार के बाद दमकलकर्मी वापस ड्यूटी पर लौट आए। अब तक किसी के घायल या हताहत होने की खबर नहीं है और डीएफएस ने कहा कि कोई भी फैक्ट्री के अंदर नहीं फंसा हुआ है।

Delhi: Fire fighting operations underway at a shoe factory in Narela industrial area where a broke out earlier today. pic.twitter.com/vOnt81SerM