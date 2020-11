कर्नाटक में कॉलेज आने से पहले मांगा कोविड 19 नेगेटिव रिजल्ट, उसके बाद होगी एंट्री

नई दिल्ली। कर्नाटक में कॉलेजों को खुलने की परमीशन मिल गई है। सभी कॉलेज को नियमों करने को बोला गया है। कॉलेजों में स्टूडेंट्स को एंट्री करने के पहले काोविड टेस्ट रिपोर्ट देने को बोला गया है। उसके बाद बाद ही उन्हें कॉलेज में एंट्री मिल सकेगी। बंगलूरू के लालबाग स्थित सेंट जोजेफ कॉलेज में छात्रों की भीड़ देखी जा सकती है।

Karnataka: Colleges in the state reopen; visuals from St. Joseph's College, Lalbagh Road in #Bengaluru



"We had to submit #COVID19 test result before joining. We've been given certain instructions to be followed. I'm feeling good but a little tense too," says Ritika, a student. pic.twitter.com/jD9bqlJtOG