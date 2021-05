एस जयशंकर ने जयराम के सवालों का दिया जवाब, कहा-विदेश मंत्रालय कभी नहीं सोता

नई दिल्ली। कोरोना महामारी (Coronavirus) को लेकर दो बड़े नेताओं के बीच ट्विटर पर बहस छिड़ गई है। एनडीए सरकार में मौजूद विदेश मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) और यूपीए सरकार में पर्यावरण मंत्री रहे जयराम रमेश (Jairam Ramesh) की तीखी बहस देखने को मिली है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता फिलीपींस एंबेसी के आग्रह के बाद ऑक्सिजन सिलेंडर लेकर मदद के लिए पहुंचे।

भारतीय युवा कांग्रेस से मदद का आभार

इसे लेकर जयराम रमेश ने सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कोरोना काल में भारतीय युवा कांग्रेस की तरफ से मदद के लिए वे आभार व्यक्त करते हैं। मगर एक भारतीय नागरिक के रूप में वे यह जानकर स्तब्ध हैं कि विपक्षी पार्टी की यूथ विंग विदेशी एंबेसीज की तरफ से एसओएस कॉल अटेंड कर रही हैं। विदेश मंत्री एस.जयशंकर ने कहा कि क्या विदेश मामलों का मंत्रालय सो रहा है?

MEA checked with the Philippines Embassy. This was an unsolicited supply as they had no Covid cases. Clearly for cheap publicity by you know who. Giving away cylinders like this when there are people in desperate need of oxygen is simply appalling. @Jairam_Ramesh https://t.co/G3jPE3c0nR