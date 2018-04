नई दिल्ली। दिल्ली के मशहूर जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक बार फिर से हिंसा की खबरें आ रही हैं। हिंसा को लेकर पिछले कई दिनों से लाइम लाइट में रहने वाले जेएनयू में छात्रों के दो गुटों के बीच हिंसक झड़प की खबर है।

प्रशासन की वॉर्निंग के बाद भी आज संसद तक मार्च करेंगे JNU के शिक्षक और छात्र

फिल्म की स्क्रीनिंग पर बवाल

सूत्रों के अनुसार जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय एक फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान ये झड़प हुई। 'इन द नेम ऑफ लव' नाम की इस फिल्म को कैंपस में विवेकानंद विचार मंच और ग्लोबल इंडिया फाउंडेशन की ओर से दिखाया जा रहा था। तभी जेएनयू स्टूडेंट यूनियन और लेफ्ट विंग के छात्र यहां पहुंचे और बवाल करने लगे। बता दें कि ये फिल्म केरल में लव जेहाद के नाम पर हिन्दू लड़कियों के धर्मांतरण के मुद्दे पर है।

'In the Name of Love' documentary being screened by Vivekananda Vichar Manch & Global Indian Foundation.

Communists came & attacked students watching documentary there.

This is an attack on Freedom of Expression & Democratic Ethos of JNU by Left goons.#CommunistViolenceInJNU pic.twitter.com/gc9JUYZul8