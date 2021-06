सिख लड़कियों का धर्मांतरण मामलाः एक लड़की ने कहा मर्जी से बदला धर्म और की शादी, पीडीपी ने बताया साजिश

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) में कथित रूप से जबरन धर्म परिवर्तन ( Religion change ) मामले में नया मोड़ सामने आया है। धर्मांतरण का शिकार हुई चार में से एक सिख युवती ने उच्च न्यायालय की शरण ली है। युवती ने अदालत में अपने परिवार और पुलिस की ओर से दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की है।

युवती ने कहा है कि उसने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करके मुसलमान व्यक्ति से निकाह किया है। वहीं दूसरी तरफ पूरे मामले पर पीडीपी ( PDP ) की प्रतिक्रिया सामने आई है। पीडीपी का कहना है कि बदनाम करने के लिए धर्मांतरण के मुद्दे को उठाया जा रहा है।

इन सबके बीच कश्मीर में जिस सिख युवती मनमीत कौर को कथित अपहर्ता से छुड़ाकर परिवार को सौंप दिया गया था, उसका मंगलवार को एक सिख युवक से विवाह सम्पन्न हो गया।

ये है मामला

दरअसल 20 जनवरी 2021 को इस्लामिक रीति-रिवाज से मंजूर अहमद भट से निकाह करके वीरन पाल कौर से खदीजा बनी युवती ने इस साल मई में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

जज अली मोहम्मद मगरे ने मई 20 को पुलिस को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करें कि युवती के माता-पिता या उनकी ओर से कोई भी व्यक्ति दंपती पर हमला ना करे, उन्हें प्रताड़ित, उनका अपहरण ना करे या उन्हें नुकसान ना पहुंचाए।

सिखों ने किया प्रदर्शन

कश्मीर में सिखों ने ऐसे अतंर-धर्म विवाह के विरुद्ध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि सिख युवतियों का जबरन उम्रदराज लोगों से विवाह कराया जा रहा है।

यही नहीं शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिन्दर एस. सिरसा ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केन्द्रीय मंत्री अमित शाह के समक्ष उठाया है। सिरसा ने कहा कि, चार लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है जिनमें एक 18 साल की है और उसका निकाह प्रौढ़ व्यक्ति से कराया गया है।

शाह ने दिलाया कार्रवाई का भरोसा

कहा जा रहा है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है। इस मामले में सिख समुदाय को होम मिनिस्टर अमित शाह की ओर से भी कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया है।

