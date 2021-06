Jammu kashmir: लगातार तीसरे दिन दिखा ड्रोन, गृहमंत्रालय ने NIA को सौंपी जांच

नई दिल्ली। जम्मू एयरबेस ( Jammu Airbase ) परिसर में स्थित वायुसेना स्टेशन के बाहर हुए ड्रोन धमाके ( Drone Attack ) के बाद लगातार तीसरे दिन तीसरी बार ड्रोन को देखा गया। सोमवार रात को जम्मू के सुंजवान मिलिट्री स्टेशन के पास ड्रोन को देखा गया।

रत्नुचक सुंजवान मिलिट्री स्टेशन के पास तीसरे दिन ड्रोन देखे जाने के बाद हड़कंप मच गया। सुरक्षा बल के जवानों समेत एजेंसियां पर अलर्ट हो गईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षाकर्मियों ने सोमवार देर रात में करीब तीन बार अलग अलग जगहों पर ड्रोन को उड़ता हुआ पाया।

Suspected drone activity was seen late night in Kunjwani, Ratnuchak area of Jammu. Details awaited: Sources