Corona और Pollution की डबल मार झेल रहे दिल्लीवासी, नवंबर में 400 लोगों की मौत

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी का नतीजा है कि भारत में कोरोना रोगियों ( Coronavirus Case in India ) की संख्या 85 लाख के पार चली गई है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना ( Coronavirus in Delhi ) संक्रमितों की संख्या में उछाल देखने को मिला है। जिसकी एक बड़ी वजह राजधानी में बढ़ता हुआ प्रदूषण ( Air Pollution in Delhi ) भी माना जा रहा है। माना जा रहा है कि दिल्ली में दिन ब दिन बढ़ते प्रदूषण के साथ ही कोरोना वायरस के मामलों में बढ़त देखने को मिल रही है। इसके साथ ही यहां कोरोना की वजह से हो रही मौतों के मामले भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं।

Jammu-Kashmir: LOC पर घात लगाए बैठे 300 आतंकी भारत में घुसने की फिराक में

नवंबर में ही 46,159 लोग कोरोना संक्रमित

दिल्ली सरकार की ओर जारी कि जारी कोरोना वायरस के आंकड़ों को देखें तो केवल नवंबर में ही 46,159 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। यहां चौंकाने वाली बात यह है कि दिल्ली में केवल एक हफ्ते भीतर ही 400 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना की वजह हुई है। रविवार को ही दिल्ली में कोरोना के 7745 नए केस दर्ज किए गए थे। जो अभी तक कोरोना के एक दिन मिले सबसे ज्यादा मरीज हैं।

अगस्त से नवंबर के बीच कोरोना से होनी वाली मौत

- दिल्ली में 1 नवंबर से 7 नवंबर तक 427 मौत

- 1 से 31 अक्टूबर तक 1124 मौत

- 1 से 30 सितंबर तक 917 मौत

- 1 अगस्त से 31 अगस्त तक 458 मौतें

कोरोना से मौत की दर ने 7 प्रतिशत का आंकड़ा पार

सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो कोरोना से मरने वाली की संख्या जून में सबसे अधिक रही। इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि जून में दिल्ली कोरोना वायरस की गंभी चपेट में थी। तब यहां कोरोना संक्रमण की दर बढ़कर 30 प्रतिशत पहुंच गई थी। जबकि कोरोना से मौत की दर ने 7 प्रतिशत का आंकड़ा पार किया था। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दिल्ली में अब तक कुल 6989 मौतें हुई हैं, जबकि इसमें से 2247 मौतें तो केवल जून में रिकॉर्ड की गई हैं।

Bihar Assembly Election: मतगणना मंगलवार को, सभी केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध

24 घंटों में कोरोना वायरस के 45,903 नए मामले

वहीं, भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 45,903 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 490 मौतें हुई हैं। इसके साथ ही भारत में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 85,53,657 हो गई है। अब तक 1,26,611 लोग इस बीमारी से जान गंवा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। वर्तमान में 5,09,673 सक्रिय मामले हैं, जबकि अब तक 79,17,373 लोगों को ठीक होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। मंत्रालय ने खुलासा किया कि रिकवरी की दर 92.56 प्रतिशत है, जबकि मृत्यु दर 1.48 प्रतिशत है।