Covid-19: Delhi में फिर टूटा Coronavirus का रिकॉर्ड, 24 घंटों में 2312 नए केस दर्ज

नई दिल्ली। देश और दुनिया में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) के मरीजों की संख्या तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। भारत में जहां कोरोना वायरस ( Coronavirus Case in India ) के कुल मामले 37 लाख के पास पहुंच गए हैं, वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Coronavirus in Delhi ) में इस महामारी ने पिछले 58 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में कोरोना वायरस के चार जुलाई के बाद अब तक के सबसे केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ( Ministry of Health ) की ओर से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2312 नए केस दर्ज किए है, इसके साथ ही दिल्ली में अब तक कुल 1,77,060 मामले सामने आ चुके हैं।

दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राजधानी में...

4 जुलाई को 2505 केस दर्ज किए गए

5 जुलाई को 2244 कोरोना के मामले दर्ज किए गए

दिल्ली में कोरोना के एक्टिव के मामलों की संख्या 15 हजार के पार

दिल्ली में अभी कुल 15,870 सक्रिय मामले हैं

21 जुलाई के बाद पहली बार सक्रिय मामले 15000 के पार

दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर 88.51%

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोनाक के सक्रिय मामले 8.96%

राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना से मरने वालों की दर 2.52% है

दिल्ली में कोरोना वायरस का पॉजिटिविटी रेट 9.55% है

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार...

दिल्ली में 24 घंटे में 1050 मरीज ठीक हुए

दिल्ली में कुल कोरोना के 1,56,728 मरीज ठीक

24 घंटों में कोरोना से 18 मरीजों की मौत हुई

दिल्ली में कुल 4462 मरीजों की मौत हो चुकी

पिछले 24 घंटों में कुल 24,198 कोरोना टेस्ट हुए

दिल्ली में अब तक कुल 16,07,683 टेस्ट हुए

भारत में कोरोना वायरस मरीजों का आंकड़ा 37 लाख के करीब पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो इस समयावधि में कोरोना वायरस के 69,921 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि कोरोना महामारी के बीच देश के लिए यह राहतभरी खबर जरूर है, क्यों कि इससे पहले लगातार पांच दिन रोजाना कोरोना के मामले 80,000 के पास सामने आए थे।