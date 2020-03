Corona Crisis: सीएम केजरीवाल ने कहा - हर रोज 1,000 नए केस भी आए तो भी दिल्ली सेवा देने को तैयार

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के चलते संपूर्ण भारत लॉकडाउन है। इस बीच डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना के खिलाफ दिल्ली सरकार की तैयारियों का खाका पेश किया। उन्होंने कहा कोरोना की समस्या को लेकर हमारी तैयारी युद्धस्तर पर है।

Even if there is an increase of 100, 500, or 1000 cases in a single day, we are ready for it. Testing kits, ambulances, & ICU beds have been arranged. We are not saying cases will increase, we are just preparing ourselves for any eventuality: Delhi CM Arvind Kejriwal #COVID19 pic.twitter.com/0G1BKijCup