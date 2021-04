Corona Effect: महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू के बावजूद सड़कों पर दिखी भारी भीड़

मुंबई। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए आंशिक तौर पर लॉकडाउन लागू कर दिया है। महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए मिनी लॉकडाउन लगाया गया है। होटल, बार और रेस्टोरेंट बंद हैं।

महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि यह मिनी लॉकडाउन पूरे प्रदेश में 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। आज रात महाराष्ट्र में रात के आठ बजे से सुबह के सात बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। लेकिन लोग इसका पालन करते नहीं दिख रहे हैं।

इसकी एक बानगी दादर बाजार में देखने को मिला है। नाइट कर्फ्यू लागू होने के बावजूद भी दादर ईस्ट बाजार में भारी संख्या में लोग दिखे। इस दौरान कई लोग ऐसे थे जिन्होंने मास्क भी नहीं पहना था। ऐसे में सवाल उठता है कि कोरोना की बेकाबू रफ्तार को कैसे रोका जा सकेगा।

Mumbai: Night curfew in Maharashtra between 8pm and 7am from today, as a part of new regulations to control the spread of COVID19



Visuals from Dadar East market and Crawford market pic.twitter.com/Au54bofFS2