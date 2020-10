कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 70 लाख के पार, जानिए कितने लोगों की हुई मौत

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस केसों ( Coronavirius Cases ) की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन उसकी संख्या में कमी देखने को मिली है। वहीं रिकवर्ड लोगों की संख्या 70 लाख के पार पहुंच गई हैै। वहीं एक्टिव केसों की संख्या में 9000 केसों से ज्यादा की कमी देखने को मिली है। यह आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं वो https://covidindia.org/ के हैं, जोकि आखिरी बार 24 अक्टूबर रात 9 बजकर 53 मिनट में अपडेट हुए हैं। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर वेबसाट के अनुसार कोरोना वायरस केसों की कुल संख्या के साथ बाकी आंकड़ों में किस तरह का बदलाव देखने को मिला है।

In a significant achievement, India's total recoveries have crossed the landmark milestone of 70 lakhs. The top 4 states account for more than half of the total recovered cases. About 44% active caseload of the country is contributed by them: Ministry of Health pic.twitter.com/NN22mWd62s