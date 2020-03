Coronavirus: 25 डिग्री होगा AC कोच का तापमान, रेलवे अगले आदेश तक नहीं देगी कंबल

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus ) के संभावित खतरे को देखते हुए एयरपोर्टस और बस टर्मिनलों के बाद अब भारतीय रेल ( Indian Rai ) भी अलर्ट मोड में आ गया है। ट्रेनों के कोच अब वाॅशिंग लाइन में पूरी तरह से सैनिटाइज किए जा रहे हैं। बल्कि एसी कोच के तापमान को भी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। रेलवे ने यह कदम कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए उठाया है। एसी कोच में कंबल नहीं देने की योजना पर अमल शुरू हो गया है। यानि कोच अटेंडेंट अब बोगी में यात्रियों को बेडरोल के साथ कंबल ( Blanket ) नहीं दे रहे हैं।

इसका सीधा असर यह हुआ कि राजधानी एक्‍सप्रेस ( Rajdhani Express ) समेत रेलवे की तमाम प्रीमियम ट्रेनों में यात्रियों को अब कंबल नहीं दिया जा रहा है। कोरोना वायरस के प्रति अतिरिक्‍त सतर्कता बरतने और जागरुकता की दिशा में अब रेलवे एसी कोचों का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस फिक्‍स रखेगा, ताकि यात्रियों को बोगी में कंबल की आवश्यकता न पड़े। शुरुआती चरण में गिने-चुने कंबल कोच अटेंडेंट रखेगा। अति आवश्यक या विशेष परिस्थिति में ही यात्रियों को कंबल दिया जाएगा। लेकिन यह भी व्यवस्था चार-पांच दिनों के लिए होगी, जिसे आगे बंद कर दिया जाएगा।

Southern Railway:Southern Railways has withdrawn supply of woolen blankets to AC coach passengers & has commenced removal of curtains in all classes of AC coaches. Passengers are requested to cooperate&bring their blankets if necessary or may ask from coach attendant.#Coronavirus pic.twitter.com/C1588Bsfv3