Coronavirus Update: देश में महामारी से जुड़ी 10 जरूरी बातें

नई दिल्ली। भारत में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस महामारी के 47,638 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान देश में 670 लोगों की मौतें हुईं हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के शनिवार के आंकड़ों के मुताबिक अब देश में कोरोना के कुल केस ( Coronavirus in india ) 84,11,724 पर पहुंच गए हैं। आइए जानते हैं देश में महामारी से जुड़ी टॉप 10 प्रमुख बातें:

1. स्वास्थ्य मंत्रालय के डैशबोर्ड के मुताबिक शुक्रवार सुबह 8 बजे देश में कोरोना वायरस के कुल एक्टिव केस की संख्या 5,20,773 थी।

2. देश में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले कुल मरीजों की संख्या अब बढ़कर 77,65,966 पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान महामारी से 54,157 मरीज ठीक हो गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, "भारत वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक रिकवर्ड केस के साथ सबसे शीर्ष देश बना हुआ है।"

3. भारत में एक्टिव और रिकवर्ड केसेज के बीच अंतर शनिवार को बढ़कर 72,45,193 हो गया। जबकि रिकवरी रेट भी बढ़कर 92.32 फीसदी पर पहुंच गया। इसके साथ ही एक्टिव केस कुल संख्या का 6.19 फीसदी है।

