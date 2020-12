Coronavirus: भारत में कोरोना का नया साइड इफेक्ट मिला, शरीर के इस हिस्से का डैमेज कर रहा वायरस

नई दिल्ली। एक ओर जहां कोविड-19 से पूरी दुनिया ( Coronavirus in World ) ने तबाही मचाई हुई है, वहीं कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ( New strains of coronavirus ) ने चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। इसके साथ ही कोरोना के नए साइड इफेक्ट ( Corona's new side effects ) भी सामने आए हैं। एक रिपोर्ट में पता चला है कि कोरोना निगेटिव होने के बाद भी कई लोगों में कोरोना का असर बरकरार रहता है। जिसकी वजह से उनको स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। इस बीच मुंबई के डॉक्टर्स ने पाया कि कोरोना संक्रमित कुछ बुजुर्ग मरीजों की रीढ़ की हड्डी में इंफेक्शन ( Spinal infection ) देखने को मिल रहा है।

रीढ़ की हड्डी में इंफेक्शन पाया गया

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 6 बुजुर्गों को वायरल फीवर होने के बाद जुहू स्थित नानावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। भर्ती होने वाले सभी लोग कोरोना पॉजिटिव थे। मेडिकल चेकअप के दौरान सभी लोगों की रीढ़ की हड्डी में इंफेक्शन पाया गया, जिसके चार हफ्तों तक इनका इलाज किया गया। हॉस्पिटल के स्‍पाइन सर्जन डॉक्टर मिहिर बापट ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण बुजुर्गों को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा था। इन लोगों में कोरोना का संक्रमण इस कदर था कि उनमें से पांच की रीढ़ का आपरेशन करना पड़ा।

भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 1,02,24,303

रिपोर्ट में बताया गया कि वसई निवासी 68 वर्षीय रीनोल्‍ड सिरवेल कोरोना संक्रमित होने की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। अब तक चार बार हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके वृद्ध ने बताया कि एक बार उनकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन किया गया था। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 1,02,24,303 हो गई है। पिछले 24 घंटे की बात करें देश में कोविड-19 के 16,432 मामले दर्ज किए गए हैं।