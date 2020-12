खतरा! Health Ministry का बयान- पहले के मुकाबले 60% तेजी से संक्रमित करता है Corona का नया स्ट्रेन

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि भारत में कुल ( Coronavirus Case in India ) संक्रमितों की संख्या 1,02,24,303 हो गई है। पिछले 24 घंटे की बात करें देश में कोविड-19 ( Covid-19 ) के 16,432 मामले दर्ज किए गए हैं। इस बीच ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस ( Coronavirus in Britain ) के नए स्ट्रेन (New Strain of Corona Virus) से दुनियाभर में खलबली मची हुई है। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) ने कहा है कि नया स्ट्रेन पहले की अपेक्षा 60 प्रतिशत से अधिक ज्यादा तेजी के साथ संक्रमण लोगों को संक्रमित करता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का प्रोटीन स्पाइक में 17 नए बदलाव लेकर आया है। इनमें से आठ बेहद महत्वूपर्ण बताए जा रहे हैं।

ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर भारत सरकार अलर्ट, गृह मंत्रालय ने जारी किए निर्देश

एक दिन में कोरोना के 40 हजार से ज्यादा कोरोना केस मिले

आपको बता दें कि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने के बाद ब्रिटेन में अचानक से कोरोना वायरस के मरीजों का ग्राफ बढ़ गया है। आलम यह है कि ब्रिटेन में एक दिन में कोरोना के 40 हजार से ज्यादा कोरोना केस मिले हैं। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि कोरोना का नया स्ट्रेन पहले से कितना अधिक असरदार है। इस पर अभी शोध किया जा रहा है।

कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन भारत में

इस बीच खबर मिली है कि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन भारत में दस्तक दे चुका है। देश में 6 लोग कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमित लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री से पता चला है कि ये सभी ब्रिटेन से वापस लौटे थे। यही वजह है कि भारत सरकार ने यूरोपीय देशों से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक कुल यूके से भारत पहुंचने वाले लागों की संख्या 33 हजार रही। ये सभी लोग देश के अलग—अलग हिस्सों में यूके से पहुंचे। इन लोगों में से 114 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से छह में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है।