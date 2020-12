ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर भारत सरकार अलर्ट, गृह मंत्रालय ने जारी किए निर्देश

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) के बढ़ते संक्रमण के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ( Union Ministry of Home Affairs ) ने बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस ( Coronavirus ) निगरानी के लिए दिशानिर्देशों ( MHA Guidelines for COVID-19 surveillance ) को 31 जनवरी 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार कंटेनमेंट जोन ( Containment zone ) को सावधानीपूर्वक चिन्हित करना जारी रहेगा। जबकि कंटेनमेंट जोन के भीतर कोरोना की रोकथाम के लिए किए जाने वाले उपायों का भी सख्त के साथ पालन किया जाएगा।

Containment zones to continue to be demarcated carefully; prescribed containment measures strictly followed within these zones; COVID19-appropriate behaviour promoted and strictly enforced: Ministry of Home Affairs https://t.co/0VEKETJQz1 — ANI (@ANI) December 28, 2020

वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस के मामलों में उछाल

केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस के मामलों में उछाल और ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन को ध्यान में रखते हुए अभी कई बड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है। इसके अंतर्गत निगरानी, रोकथाम और सावधानी बनाए रखना नितांत आवश्यक है। गृह मंत्रालय ने कहा कि कोरोना के प्रभाव को देखते हुए किसी भी गतिविधि के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना बेहद जरूरी है।

Union Home Secretary writes to State Chief Secretaries; says,"States/UTs may instruct concerned authorities for their active support to Health Ministry in identification, preparation of database, vaccine delivery, storage, security, shipment & vaccination of beneficiaries" #COVID pic.twitter.com/nuJoM4hGZn — ANI (@ANI) December 28, 2020

24 घंटों में कोरोना वायरस के 20,021 नए मामले

भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 20,021 नए मामले सामने आए, जिसके बाद देश में कुल मामलों की संख्या बढ़ कर 1,02,07,871 हो गई। इसी दौरान देश में कोविड-19 से 279 मरीजों की मौत हुई, जिसके बाद कुल मौतों की संख्या 1,47,901 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोमवार को ये जानकारी दी। देश में पिछले 24 घंटों में 21,131 मरीज इस बीमारी से ठीक हुए, जिसके बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 97,82,669 हो गई। फिलहाल 2,77,301 मरीज सक्रिय रूप से संक्रमित हैं। देश में रिकवरी दर 95.83 प्रतिशत है और मृत्यु दर 1.45 फीसदी है।