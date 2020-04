Coronavirus: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का केंद्र पर बड़ा हमला

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। बघेल ने सीधे कहा कि यदि समय पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को रोका जाता और उनमें विदेश से आने वाले लोगों को क्वारेंटाइन में रखा जाता तो देश में ऐसे हालात नहीं बनते। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्यों की स्थिति को देखते हुए लॉक डाउन पर निर्णय करने चाहिए।

कौन है Coronavirus से भारत को सुरक्षित रखने में सबसे आगे

बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पत्रकार वार्ता में कहा कि यह बीमारी चीन से भ्रमण करती हुए भारत पहुंची है। जितने लोग विदेश यात्रा करने गए, वह अंतरराष्ट्रीय उड़ान से भारत आए। अब वो किस जाति या धर्म के हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं हैं। जितने लोग विदेश से आए हैं, यदि उनको क्वारंटाइन में रख देते, तो ये बात नहीं होती।

उन्होंने आगे कहा कि अंतरराष्ट्रीय उड़ान बंद करने का निर्णय तो राज्य सरकारें नहीं कर सकती, भारत सरकार ही बंद करेगी। विदेशों से आने वाले भारतीयों की पुख्ता जांच होती तो आज बीमारी नहीं फैलती और इतनी परेशानी भी नहीं होती।

