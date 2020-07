देश में Coronavirus का सबसे बड़ा विस्फोट, एक दिन में नए मामलों को लेकर टूटे सारे रिकॉर्ड

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) का खतरा लगातार बढ़ रहा है। रोजाना हजारों की संख्या में नए संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन पिछले 24 घंटों में सामने आए नए मामलों ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक दिन में देशभर में 52,123 नए संक्रमितों के मामले दर्ज किए गए हैं।

यही वजह है कि एक दिन में आए इन सबसे ज्यादा मामलों के साथ देश में अब तक कोविड-19 ( Covid 19 ) संक्रमितों की संख्या 15 लाख 83 हजार 792 तक पहुंच गई है। इन तेजी से बढ़ रहे आंकड़ों ने एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग ( Health Department )की चिंता बढ़ा दी है।

कोरोना वायरस लगातार देश में अपने पैर पसार रहा है। भले ही रिकवरी रेट ( Corona Recovery Rate ) में सुधार हो रहा हो, लेकिन रोज तेजी से बढ़ रहे मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की भी नींद उड़ा दी है। बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 52,123 नए मामले सामने आए हैं जबकि इस घातक वायरस के चलते 775 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है।

Total number of #COVID19 cases in India is now 15,83,792; 775 deaths in the last 24 hours. pic.twitter.com/9dLgWmQxmO