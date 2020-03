Coronavirus: 68 साल की महिला ने दिल्ली मे तोड़ा दम, देश में अब तक दो की मौत

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus ) को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Coronavirus in Delhi ) से बड़ी खबर सामने आई है। यहां राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ( RML ) में कोरोना संक्रमित एक महिला की मौत हो गई है।

68 साल की महिला पिछले दिनों विदेश में अपने बेटे से मिलकर लौटी थी। महिला में कोरोना वायरस का संक्रमण ( Corona virus infection ) पाए जाने के बाद उसको दिल्ली के RML हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां आइसोलेशन वार्ड ( Isolation ward ) में उसका इलाज किया जा रहा था।

कोरोना वायरस से ठीक हुई महिला ने सुनाई आपबीती, जानें आइसोलेशन वार्ड में कैसे होता है इलाज?

Delhi: Death of a 68-year-old woman from West Delhi (mother of a confirmed case of COVID-19), is confirmed to be caused due to co-morbidity (diabetes and hypertension). She also tested positive for COVID-19. https://t.co/hmqARvTVv5