Coronavirus: आज पीएम मोदी 'मन की बात' में COVID-19 पर करेंगे चर्चा, ट्वीट कर दी जानकारी

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच पीएम नरेंद्र मोदी रविवार को अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात करेंगे। वह मन की बात में कोविद19 पर चर्चा करेंगे। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी है। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को किया जाता है।

Tune in tomorrow at 11.



Tomorrow’s episode will be focused on the situation prevailing due to COVID-19 . #MannKiBaat pic.twitter.com/wWybvdLW8k