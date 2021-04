Coronavirus: राहुल गांधी हुए कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट कर दी जानकारी

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) की दूसरी लहर तबाही मचा रही है। कोरोना नाम के इस वायरस ने खासोआम सभी के लिए बड़ा खतरा खड़ा कर दिया है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) के कोरोना संक्रमित होने की खबर सामने आई है। राहुल गांधी ने खुद ट्वीट कर अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि मुझमें कोरोना वायरस के हल्के लक्षण दिखे थे, जिसके बाद मैंने आपना टेस्ट कराया। टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टरों की सलाह पर मैंने फिलहाल खुद को आइसोलेट कर लिया है। इस दौरान राहुल गांधी ने उनके संपर्क में आए लोगों से भी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की।

After experiencing mild symptoms, I’ve just tested positive for COVID.



All those who’ve been in contact with me recently, please follow all safety protocols and stay safe.