कोरोना के कारण दिल्ली में समय से पहले गर्मी की छुट्टियों का ऐलान, अब 20 अप्रैल से समर वेकेशन

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस ( Coronavirus in Delhi ) का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। जिसके चलते केजरीवाल सरकार ने कुछ जरूरी और महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें से एक गर्मियों की छुट्टी समय से पहले घोषित करना भी है। दरअसल, दिल्ली में शिक्षा निदेशालय ( Directorate of education in delhi ) ने 20 अप्रैल से समर वैकेशन का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले शिक्षा निदेशायलय ने एक अधिसूचन जारी करते हुए 11 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश ( Summer vacation ) घाषित कर दिया था।

समर वैकेशन को रीशेड्यूल किया गया

कोरोना वायरस के केस बढऩे की वजह से समर वैकेशन को रीशेड्यूल किया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार अब छात्रों को 20 अप्रैल से स्कूलों में नहीं बुलाया जाएगा। हालांकि स्कूल अगर चाहें तो प्रशासनिक कार्य के लिए स्टॉफ को बुलाया जा सकता है। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि अवकाश के दौरान स्कूलों में प्रशासनिक कार्यों के लिए स्टॉफ को बुलाने की छूट दी गई है। हालांकि इस दौरान कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरह से अनुपालन करना होगा। आपको बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक आदेश में कहा था कि कक्षा 9 से 12 तक कक्षा या परीक्षाओं के लिए स्कूलों में नहीं बुलाया जाना चाहिए।

राजधानी में एक सप्ताह तक चलने वाले लॉकडाउन की घोषणा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में एक सप्ताह तक चलने वाले लॉकडाउन की घोषणा से पहले कहा कि लॉकडाउन का दूसरा दौर थोपना समय की मांग थी, क्योंकि कोविड-19 मामलों में घातक उछाल ने स्वास्थ्य व्यवस्था को पतन के करीब ला दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस महत्वपूर्ण चरण में राष्ट्रीय राजधानी की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए अपने सभी प्रयास जारी रखेगी। केजरीवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, "हालांकि, फिलहाल दिल्ली में कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाने के अलावा सरकार के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है।"