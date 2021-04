Coronavirus: इन 13 प्रदेशों में काबू में हैं हालात, आपको भी निभानी होगी जिम्मेदारी

नई दिल्ली। देश में एक बार फिर से कोरोना सक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है और हर दिन करीब एक लाख नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में चिंताएं बढ़ गई है। देश के करीब आठ राज्यों में बेकाबू होते कोरोना के बीच अच्छी बात ये है कि 13 राज्यों में अभी हालाता नियंत्रण में हैं। लेकिन फिर भी इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है।

बीते 24 घंटों में शनिवार को कोरोना के 89 हजार से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इस दौरान 714 लोगों की जान चली गई। कोरोना संक्रमण के दूसरी लहर से सबसे अधिक महाराष्ट्र राज्य प्रभावित है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में 47 हजार से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि अच्छी बात ये है कि इस 24 घंटे के दरमियान 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक, बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण की वजह से 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक भी मौत नहीं हुई है। जिन राज्यों में एक भी मौत नहीं हुई उनमें ओडिशा, असम, लद्दाख, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, नगालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं।

#Unite2FightCorona



714 deaths were reported in the last 24 hours.



Six States account for 85.85% of the new deaths. pic.twitter.com/8FFfIwkJwl