Coronavirus के मामलों ने पकड़ी रफ्तार, 16 राज्यों के 70 जिलों में 150 फीसदी तक बढ़ा संक्रमण

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के मामलों में दोबारा तेजी देखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को एक पत्रकार वार्ता में देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की जानकारी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के अनुसार देश में कोरोना के कुल सक्रिय मामलों का 60 फीसदी हिस्सा महाराष्ट्र में है।

भूषण के अननुसार बीते 15 दिनों में 16 राज्यों के 70 जिलों में कोरोना वायरस के मामले में 150 फीसदी तक बढ़त देखने को मिली है। बीते 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 400 से अधिक नए मामले सामने आए हैं।

60% of all active cases are concentrated in Maharashtra: Health Secretary Rajesh Bhushan pic.twitter.com/4gSwKTWaW3