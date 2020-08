5 अगस्त से Unlock 3 में मिलेगी और छूट, खुलेंगे जिम और योगा सेंटर, गाइडलाइन जारी

नई दिल्ली।

Coronavirus: केंद्र सरकार ने अनलॉक 3 ( Unlock 3.0 ) में और राहत देते हुए 5 अगस्त से जिम और योगा सेंटर्स ( Yoga Institutes Gyms Open from 5 August ) को खोलने की इजाजत दे दी है। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ( Ministry of Health ) की ओर से कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। गाइडलाइन ( Unlock 3.0 Guidelines ) में सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ( SOP ) का पूरा ध्यान रखना होगा। हालांकि, कंटेनमेंट जोन ( Containment Zone ) में पहले की तरह ही पाबंदियां रहेंगी। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। सभी योग और जिम संस्थानों और को राज्य सरकारों द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा।

नियमों का करना होगा पालन

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, जहां कोरोना वायरस के अधिक मामले हैं वहां अभी जिम और योग संस्थानों पर पाबंदी होगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर ही जिम और योगा सेंटर्स खोल जा सकते हैं। सभी योग संस्थानों और जिम को केंद्र व राज्य सरकार के दिशा—निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। जिम और योगा सेंटरों में 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, बीमार, गर्भवती महिला और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जाने की अनुमति नहीं होगी।

Ministry of Health and Family Welfare issues guidelines on preventive measures to contain the spread of COVID-19 in Yoga institutes & gymnasiums.



Ministry of Home Affairs has allowed Yoga institutes and gymnasiums to re-open from August 5. pic.twitter.com/sFuXqYBfJU