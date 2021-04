Coronavirus: दिल्ली में Weekend Lockdown के साथ सख्ती शुरू

नई दिल्ली। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने चिंताएं बढ़ा दी है। लिहाजा, तमाम राज्य सरकारों के साथ-साथ केंद्र सरकार की ओर से जरूरी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। कई राज्य सरकारों ने अपने-अपने प्रदेश में लॉकडाउन या कर्फ्यू लागू किया है।

इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है। वीकेंड लॉकडाउन के तहत शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार की सुबह पांच बजे तक पाबंदियां लागू रहेंगी। गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार शाम से पूरी दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की थी।

यह भी पढ़ें :- Corona Effect: दिल्ली के स्कूलों में चल रही सभी कक्षाएं अगले आदेश तक बंद, सीएम केजरीवाल ने की घोषणा

इस घोषणा के तहत अगले आदेश तक राजधानी के शॉपिंग मॉल्‍स, जिम और स्‍पा सेंटर को बंद रहेंगे। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि शादियों को कर्फ्यू पास मिलेंगे और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को भी कर्फ्यू पास दिए जाएंगे। वीकली मार्केट एक जोन में एक ही लगेगा, जबकि रेस्टोरेंट में खाने की अनुमति नहीं होगी सिर्फ होम डिलिवरी ही हो सकेगी।

बता दें कि, शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने भी रविवार को वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की है। हालांकि, गुरुग्राम और फरीदाबाद में अभी वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में रविवार को अधिकतर एनसीआर में लॉकडाउन रहेगा।

Delhi: Weekend lockdown imposed in the national capital, to continue till Monday morning (5 am)



Visuals from ITO and Laxmi Nagar pic.twitter.com/uk5qsexdm1