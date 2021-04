Corona Effect: दिल्ली के स्कूलों में चल रही सभी कक्षाएं अगले आदेश तक बंद, सीएम केजरीवाल ने की घोषणा

नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बीच कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया है तो कुछ राज्यों ने एहतियाती कदम उठाते हुए कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। इन सबके बीच अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सभी स्कूलों में चल रही कक्षाओं को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा की है।

शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली के सभी निजी और सरकारी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद करते हुए सभी क्लासों को रोक दिया गया है। इसके साथ ही 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की फिजीकल मोड़ में चल रही अकादमिक व परीक्षा संबंधी सभी प्रकार की गतिविधियां भी रद्द कर दी गई हैं।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा, ''कोविड के बढ़ते मामलों की वजह से दिल्ली में सभी स्कूल (सरकारी, प्राइवेट सहित) में चल रही सभी क्लासेज को अगले आदेश तक बंद किए जा रहे हैं।'' बता दें कि इससे पहले दिए गए आदेश के अनुसार, बीते 5 फरवरी से अकादमिक सत्र 2020-21 के लिए 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षाओं, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क व इंटर्नल असेसमेंट संबंधी कार्यों के लिए स्कूल आने की छूट दी गई थी।

हालांकि, इसके लिए अभिभावकों की मंजूरी लेना जरूरी था। इसके अलावा स्कूल में आने वाले सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने निर्देश दिया गया था।

Due to rising COVID19 cases, all schools (including government, private) in Delhi are being closed for all classes till further orders: Chief Minister Arvind Kejriwal pic.twitter.com/7CyIH10IXi