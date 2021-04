Delhi: नाइट कर्फ्यू में मूवमेंट के लिए ई-पास जरूरी, दिल्ली मेट्रो ने बदले प्रवेश नियम

नई दिल्ली। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में आज (6 अप्रैल) रात से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो कि 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ( DDMA ) ने दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामलों के प्रसार को नियंत्रित करने के उपायों के तहत 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है।

इस बीच दिल्ली मेट्रो ने भी एक बड़ी घोषणा की है। DMRC ने कहा है कि आज (6 अप्रैल) रात से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाने के मद्देनजर मेट्रो में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक केवल उन्हीं यात्रियों को प्रवेश करने की अनुमति होगी जो सरकार के आदेशानुसार आवश्यक श्रेणी में आते हैं और DMRC/CSTF कर्मियों द्वारा उनकी वैध आईडी का सत्यापन किया गया हो।

नाइट कर्फ्यू में किन्हेें मिलेगी छूट?

आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 6 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है जो कि रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच रहेगा। इस दौरान आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर अन्य किसी को भी यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी।

हेल्थकेयर वर्कर्स, आपातकाली व आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी अधिकारी, भोजन या दवाओं से जुड़े स्टोरों में काम करने वाले लोगों के अलावा फ्लाइट, ट्रेन या बसों के माध्यम से शहर से बाहर जाने वालों को नहीं रोका जाएगा। हालांकि इन सभी को छूट के लिए आईडी कार्ड या वैध पास दिखाना होगा।

नए आदेश में कहा गया है कि नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

