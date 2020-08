फिर सख्त Lockdown की घोषणा, आज शाम 7 बजे से नाइट कर्फ्यू भी लागू, जानें क्या-क्या रहेगा बंद

-भारत में कोरोना ( Coronavirus ) का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है।

-पिछले 24 घंटों में करीब 69 हजार नए मामले सामने आए हैं।

-महाराष्ट्र ( Coronavirus in Maharashtra ) समेत कई राज्यों में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं।

इसी कड़ी में अब पंजाब में कोरोना ( Coronavirus in Punjab ) के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ( Punjab Government ) ने फिर से सख्त लॉकडाउन ( Lockdown in Punjab ) की घोषणा कर दी है।