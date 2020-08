India में 29 और दिल्ली में 101 दिन में दोगुने हो रहे Coronavirus के मामले

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) के मरीजों की संख्या तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में ही भारत में कोरोना वायरस ( Coronavirus Case in India ) के 69 हजार 652 नए मामले दर्ज हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ( Union Ministry of Health ) ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे देश में अभी कोरोना केस के दोगुने होने की स्पीड 28.8 दिन है। जबकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Coronavirus in Delhi ) में यह रफ्तार 101.5 दिन हो गई है। दिल्ली सरकार ( Delhi Government ) ने कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने का श्रेय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( CM Arvind Kejriwal ) को दिया है।

दिल्ली की स्थिति देश के शेष राज्यों की तुलना काफी बेहतर

दिल्ली सरकार की ओर से गुरुवार को एक आधिकारिक बयान में बताया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा उठाए गए कदम अब फलीभूत होते नजर आ रहे हैं। इसी का नतीजा है कि राजधानी दिल्ली की स्थिति देश के शेष राज्यों की तुलना काफी बेहतर है और दिल्ली मॉडल की चर्चा देश भर में हो रही है। सरकार ने बताया कि दिल्ली में अब कोरोना वायरस की वजह से हो रही मौतों आंकड़े को शून्य पर लाने का प्रयास जारी है। अगर अगस्त महीने की बात करें तो मृत्युदर 1.4 प्रतिशत है, जबकि इसके मुकाबले देशभर में यह दर 1.92 प्रतिशत बनी हुई है। इसके साथ ही दिल्ली डिजॉस्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (डीडीएमए) की बुधवार को हुई बैठक में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के संबंध में यह आंकड़े प्रस्तुत किए।

कोरोना टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 5.25 प्रतिशत

वहीं, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वायरस से जुड़ी एक विस्तृत रिपोर्ट भी जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 18 जून को राजधानी कोरोना टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 24.59 प्रतिशत था जो 18 अगस्त को यह गिरकर 5.25 प्रतिशत रह गया। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि कोरोना पॉजिटिविटी रेट में यह गिरावट आरटीपीसीआर और रैपिड टेस्ट दोनो की पॉजिटिविटी रेट में दिख रही है। इसके साथ ही...

18 जून को दिल्ली में 9088 आरटीपीसीआर टेस्ट हुए

इनमे 2805 पॉजिटिव केस निकले

पोजिटविटी रेट 30.85 प्रतिशत निकली

18 अगस्त को 4106 आरटीपीसीआर टेस्ट हुए

इनमे 434 पॉजिटिव केस निकले

पोजिटविटी रेट 10.57 प्रतिशत थी

18 जून को दिल्ली में 3316 रैपिड टेस्ट हुए

इनमे 246 पॉजिटिव केस निकले

पोजिटविटी रेट 7.42 प्रतिशत निकला

18 अगस्त को 10882 रैपिड टेस्ट हुए

इनमे 353 पॉजिटिव केस निकले

पोजिटविटी रेट केवल 3.24 प्रतिशत था