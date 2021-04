पश्चिम बंगाल का बैन: इन राज्यों से आने वाले यात्रियों को दिखानी होगी नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) इस समय भयंकर तबाही मचा रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, दिल्ली और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्य भयंकर रूप से इस जानलेवा कोरोना वायरस ( Coronavirus ) की चपेट में आ चुका है। इस बीच पश्चिम बंगाल ने कोरोना ( Coronavirus in West Bengal ) की रोकथाम के लिए बड़ा कदम उठाया है। पश्चिम बंगाल ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ से आने वाले यात्रियों के लिए नेगेटिव कोविड रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है।

