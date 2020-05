मुख्यमंत्रियों से बोले PM कोरोना से गांवों को बचाना होगा, जानें मीटिंग की 10 बड़ी बातें

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) के साथ जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने आज यानी सोमवार को एक बार फिर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कोरोना वायरस ( Coronavirus outbreak ) की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी ली और मुख्यमंत्रियों से राय भी ली।

वीडियो कॉन्फ्रेसिंग ( Video conferencing ) के माध्यम से हुई बैठक को पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( Amit Shah ) ने संबोधित किया।

भाजपा ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कोरोना के वास्तविक आंकड़े छिपाने का आरोप

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee takes part in the video conference with Chief Ministers over #COVID19 under the Chairmanship of Prime Minister Narendra Modi. pic.twitter.com/jQpUngWzQe