देश की राष्ट्रीय राजधानी पर दोहरी मार, प्रदूषण और कोरोना का एक साथ 'डबल वॉर'

नई दिल्ली। पूरा देश इन दिनों कोरोना वायरस (coronavirus) की चपेट में है। आलम ये है कि यह महामारी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। खासकर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( COVID-19 in Delhi ) में कोरोना एक बार फिर विकराल रूप धारण करते जा रहे हैं। दिल्ली में पिछले कुछ समय से हर दिन कोविड-19 के रोजाना नए केस पांच से सात हजार के बीच आ रहे हैं। वहीं, दिल्लीवासियों को प्रदूषण ने भी नाक में दम कर रखा है। हवा की गुणवत्‍ता यहां लगातार बिगड़ती जा रही है, जिसके कारण लोगों को सांस लेने में काफी समस्याएं हो रही हैं और आंखों में जलन भी हो रहा है। एक साथ दो अटैकों से दिल्लीवासियों का जीना मुहाल हो रहा है।

Delhi reports 7745 new #COVID19 cases, 6069 recoveries/discharges/migrations and 77 deaths in the last 24 hours. Total cases rise to 4,38,529, including 3,89,683 recoveries/discharges/migrations and 6989 deaths. Active cases stand at 41,857. pic.twitter.com/IMVH0Ivd3P

कोरोना ने खराब की दिल्ली की स्थिति

दरअसल, राष्ट्रीय राजधानी में पिछले दो हफ्तों से कोरोना वायरस ने भी मुश्किलें बढ़ा रखी है। कोविड-19 के रोजाना मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 7,745 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 77 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि एक दिन में कोरोना के ये सबसे अधिक मामले हैं। शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के 6953 नए केस आए थे। हालांकि, 6069 लोग कोरोना महामारी से जंग भी जीते हैं। लेकिन, नए केसों की संख्या ने सरकार से लेकर प्रशासन तक की मुश्किलें बढ़ा दी है। क्योंकि, तकरीबन दो हफ्तों से दिल्ली में औसतन हर दिन पांच हजार से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली में अब तक 4,23,872 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें एक्टिव केसों की संख्या 40,258 है। जबकि, 3,83,614 लोग इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं, 6,912 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कोरोना केस को देखते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना सबसे बुरे चरण में है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 का तीसरा दौर अपने चरम पर है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए कोविड-19 हॉस्पिटल में बेडों की संख्या बढ़ा दी गई है।

Delhi: National capital continues to reel under pollution.



Air Quality Index (AQI) is at 484 in Anand Vihar, 470 in Mundka, 465 Okhla Phase 2 and 468 in Wazirpur, all in 'severe category', as per Central Pollution Control Board (CPCB). pic.twitter.com/XbqPNijpUv