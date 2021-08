COVID-19: महाराष्ट्र में मॉल खोलने की मिली इजाजत, 18 साल से कम वालों को एक शर्त पर मिलेगी एंट्री

मुंबई। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए तेजी के साथ टीकाकरण अभियान (Covid-19 Vaccination) को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं, दूसरी तरफ कोरोना के अलग-अलग वेरिएंट सामने आने के बाद से चिंताएं भी बढ़ी है। लेकिन इसके बावजूद दैनिक संक्रमण के मामलों में औसतन लगातार कमी दर्ज की जा रही है। लिहाजा, तमाम राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर कोविड के दिशा-निर्देशों का साथ प्रतिबंधों में ढील दे रही है।

इसी कड़ी में महाराष्ट्र सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में ढील देते हुए अब मॉल (Malls Open In Maharashtra) खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि, साथ में एक शर्त भी रखी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मॉल में सिर्फ उन्हें लोगों को एंट्री मिलेगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है।

इतना ही नहीं, सरकार ने 18 साल से कम वालों के लिए भी एक शर्त रखी है। चूंकि अभी 18 साल से कम आयु वर्ग के लिए टीका उपलब्ध नहीं है। लिहाजा, सरकार ने तय किया है कि 18 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को मॉल में प्रवेश द्वार पर अपनी उम्र के प्रमाण के लिए दस्तावेज दिखाने होंगे।

