ड्रोन से होगी कोरोना वैक्सीन की डिलीवरी! सरकार ने ICMR-IITK को दी इस बात की मंजूरी

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी की नई लहर ने देश के हालात बुरे कर दिए हैं। सरकार को इन हालात को काबू में पाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाने पड़ रहे हैं। वहीं, कई स्थानों पर कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के भी प्रभावित होने की जानकारियां सामने आई हैं जबकि कई स्थानों पर वैक्सीन की कमी पड़ गई है। हालांकि इस बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार को एक ऐसी योजना के अध्ययन को सशर्त मंजूरी दी, जिसके जरिये कोरोना वैक्सीन को ड्रोन के जरिये डिलीवर किया जाएगा।

ताजा जानकारी के मुताबिक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने सरकार के सामने विचार रखा था कि कोरोना वैक्सीन की तेज और पुख्ता डिलीवरी के लिए ड्रोन (मानवरहित छोटे विमान या ड्रोन) का इस्तेमाल किया जा सकता है। ICMR ने इसके लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर (IIT Kanpur) के साथ काम करने की बात कही थी।

Ministry of Civil Aviation (MoCA) and Directorate General of Civil Aviation (DGCA) have granted conditional exemption to Indian Council of Medical Research (ICMR) for conducting feasibility study of #COVID19 vaccine delivery using drones in collaboration with IIT Kanpur