COVID-19 Vaccination: 18 साल से ऊपर के लिए रजिस्ट्रेशन खुलते ही CoWin सर्वर क्रैश

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए आखिरकार बुधवार शाम 4 बजे कोरोना वायरस के टीकाकरण के लिए पंजीकरण खुल गया। हालांकि जैसे ही देशभर से इस आयुवर्ग के लोगों ने वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन की कोशिश की तो पता चला कि कोविन ऐप/वेबसाइट ( CoWIN APP ) के सर्वरों के साथ ही UMANG ऐप और आरोग्य सेतु ऐप भी क्रैश हो गया है।

हालांकि, इसके बाद जल्द ही आरोग्य सेतु ऐप ने काम करना शुरू कर दिया। जबकि CoWIN ऐप के बजाय वेबसाइट ने यूजर्स को ठीक रिस्पॉन्स दिया।

I was very sure about #CoWin registration for #VaccineForAll as I am One of from professional who daily faces this problem with #gst website @cbic_india @Arogyasetu @PMOIndia #CowinDown pic.twitter.com/nbsQ0Q6W8f