Corona की मार झेल रही CSK को बड़ा झटका, IPL छोड़कर भारत लौटे सुरेश रैना

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) की मार झेल रही चेन्नई सुपर किंग्स ( CSK ) को एक और बढ़ा झटका लगा है। टीम के स्टार खिलाड़ी सुरेश रैना ( Suresh Raina ) वापस भारत लौट गए हैं। यानी सुरेश रैना आईपीएल ( IPL 2020 ) के 13वें सीजन में नहीं खेल रहे हैं। सुरेश रैना इस सीजन को छोड़ने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर ( Indian Cricketer ) हैं। हालांकि उनके वापस आने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है।

टीम प्रंबंधन की मानें तो निजी कारणों की वजह से सुरेश रैना आईपीएल छोड़कर भारत लौटे हैं।

सुरेश रैना भी एक हफ्ते पहले यानी 21 अगस्त को टीम के अन्य सदस्यों के साथ दुबई पहुंचे थे। लेकिन अचानक वे आईपीएल छोड़कर भारत लैट आए हैं।

Suresh Raina returns to India from UAE 'for personal reasons' and will be unavailable for the remainder of the IPL season, says his team Chennai Super Kings



Players of the team had left for UAE earlier this month for the tournament to be held from September 19 to November 10. pic.twitter.com/AVNQfKzANn