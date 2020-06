Cyclone Nisarga: MP के 34 शहरों में अलर्ट, उत्तर भारत में भी दिखेगा असर

नई दिल्ली। चक्रवाती तूफान निसर्ग ( Cyclone Nisarga ) भले ही महाराष्ट्र ( Cyclone Hit Maharashtra ) से आगे बढ़ गया हो, लेकिन अभी इसका असर खत्म नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में अपना तांडव दिखाने के बाद निसर्ग ने मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh ) की तरफ रुख किया है। यही वजह है कि भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) ने मध्य प्रदेश के 34 शहरों में अलर्ट जारी किया है। दरअसल चक्रवाती तूफान के चलते प्रदेश के कई इलाकों में बारिश ( Rainfall ) और तेज हवाओं ( Heavy Wind ) का दौर जारी है।

एमपी के 30 से ज्यादा शहरों में बारिश ने मौसम को सर्द बना दिया है। इतना ही नहीं 18 जिलों में ऑरेंज अलर्ट ( Orange alert ) भी जारी किया गया है। उधर इंदौर ( Indore ) के पास उज्जैन ( Ujjain ) में लगातार बारिश ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। बारिश के असर से बचने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है।

झगड़े के बाद पति ने एयरपोर्ट में फोन कर बोले- पत्नी के बैग में है बम, जानें फिर क्या हुआ

#Bhavnagar and #Bataod in #Gujarat to get intense #Rain and #Thunder for next 2 hours. #GujaratRains @SkymetWeather pic.twitter.com/nNVTHXgQmw