आज गुजरात के तटीय क्षेत्रों से टकराएगा Cyclone Tauktae, महाराष्ट्र समेत इन राज्यों में बदलेगा मौसम का मिजाज

नई दिल्ली। चक्रवाती तूफान तौकते ( Cyclone Tauktae ) तेजी से गुजरात के तटीय क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। इससे पहले ये तूफान केरल, कर्नाटक और गोवा के तटीय इलाकों में जबरदस्त तबाही मचा चुका है। चक्रवाती तूफान के चलते तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ ही भारी बारिश हुई और समुद्र में ऊंची लहरें उठीं चक्रवात के कारण हुई घटनाओं की चपेट में आकर अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है।

भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) के मुताबिक गुजरात की ओर बढ़ रहे तूफान के चलते महाराष्ट्र के अलावा मध्य भारत के इलाकों जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राज्स्थान, पर भी असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा।

Gujarat: Fishing boats in Navsari float on the seashore in the wake of #CycloneTauktae Visuals from Ojal Machhiwad village pic.twitter.com/f35g2c7Rh3

गुजरात में आज टकराएगा तूफान

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान ‘तौकते’ सोमवार को और तीव्र हो सकता है। इसके सोमवार शाम तक गुजरात के तट पर पहुंचने की संभावना है।

वहीं मंगलवार तड़के तक चक्रवाती तूफान पोरबंदर और भावनगर जिले में महुवा के बीच राज्य के तट को पार सकता है। गुजरात में निचले तटीय इलाकों से करीब डेढ़ लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है।

इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

चक्रवाती तूफान Tauktae के चलते मध्‍य प्रदेश और राजस्‍थान के अधिकांश हिस्‍सों में तेज बारिश (Heavy Rain) रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्‍तर प्रदेश, राजस्‍थान, मध्‍य प्रदेश, महाराष्‍ट्र, गोवा और गुजरात के कई स्‍थानों पर बारिश होगी।

Maharashtra: Light spell of rain and gusty winds seen in in view of Cyclone Tauktae; early morning visuals from Wadala area of Mumbai pic.twitter.com/ZD1SZ4r0e5