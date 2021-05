Cyclone Tauktae का खतरा बढ़ा, अमित शाह ने बुलाई मुख्यमंत्रियों की बैठक

नई दिल्ली। तौकते चक्रवात ( Cyclone Tauktae ) के खतरे देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( home minister amit shah ) ने रविवार को गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव और दादर और नगर हवेली के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने चक्रवाती तूफान तौकते से निपटने के लिए तैयारियों का आकलन किया। अमित शाह ने चक्रवात से निपटने के लिए संबंधित एजेंसियों के उपायों और योजनाओं और इससे उत्पन्न स्थिति का जायजा भी लिया। आपको बता दें कि चक्रवात तौकते भारी तबाही मचा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान कर्नाटक में चक्रवात की वजह से हुई तेज बारिश से अलग-अलग घटनाओं ( उत्तरा कन्नड़, उडुपी, चिक्कमगलुरु और शिवमोगा में ) चार लोगों की मौत हो गई।

Union Home Minister Amit Shah chairs a review meeting with the CMs of Gujarat, Maharashtra & Administrator of Daman & Diu and Dadra Nagar Haveli, to assess preparedness of States/ UT & Central Ministries/ Agencies concerned, to deal with situation arising out of Cyclone Tauktae pic.twitter.com/SKbji1QRkv