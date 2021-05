Cyclone Tauktae ने गुजरात में भी मचाई तबाही, मुंबई में नेवी के जहान डूबने की खबर, कई लोग लापता

नई दिल्ली। साइक्लोन तौकते ( Cyclone Tauktae ) का कहर जारी है। सोमवार रात नौ बजे चक्रवाती तूफान गुजरात के तटीय इलाकों से टकराया। मौसम विभाग ने बताया कि यह बेहद ताकतवर चक्रवाती तूफान के रूप में बदल चुका है। महाराष्‍ट्र, केरल, कर्नाटक जैसे तटीय इलाकों से टकराने के बाद तूफान ने रात करीब 9 बजे 185 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से गुजरात में दस्तक दी।

गुजरात के 17 जिलों में तूफान का असर दिखा है। करीब 1000 गांव में बिजली गुल है। वहीं मुंबई में खराब मौसम की वजह से समंदर में एक जहाज डूब गया है। जहाज पर 276 लोग सवार थे, जिनमें से कई लापता हैं। वहीं कुछ छोटे जहाजों के डूबने की आशंका है।

यह भी पढ़ेँः Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में तीन दिन तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार, इन राज्यों में आईएमडी ने जारी किया अलर्ट

THE VERY SEVERE CYCLONIC STORM ‘TAUKTAE’ LAY CENTRED AT 0630 HRS IST OF 18TH MAY 2021 OVER SAURASHTRA, NEAR LAT. 21.50°N AND LONG. 71.20°E, ABOUT 95 KM NORTH-NORTHEAST OF DIU AND 10 KM SOUTH OF AMRELI. pic.twitter.com/MtMt4T9gE8