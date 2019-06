चक्रवाती तूफान वायु का असर दिखना शुरू, दक्षिण गुजरात के कई इलाकों में झमाझम बारिश

नई दिल्ली। अरब सागर ( Arabian Sea ) में कम दबाव की वजह से पैदा हुआ चक्रवाती तूफान 'वायु' ( Cyclone VAYU) महाराष्ट्र से उत्तर में गुजरात की ओर बढ़ रहा है। अगले 24 घंटे में ये खतरनाक रुप अख्तियार कर सकता है। किसी भी हालात से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( Amit Shah ) ने मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की। तूफान ( cyclonic storm ) से प्रभावित होने वाले राज्य के मंत्रालयों और एजेंसी ने शाह ने बातचीत की है। उन्होंने सभी को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि चक्रवाती तूफान 'वायु' जिन इलाकों से गुजरे वहां के लोगों की हर संभव सुरक्षा की जा सके।

HM directed senior officers to take possible measures to ensure that ppl are safely evacuated; also directed for 24*7 functioning of control rooms. Indian Coast Guard , navy , Army & Air Force units put on standby&surveillance aircraft & helicopters carrying out aerial surveillance https://t.co/2PvfVTDKEG