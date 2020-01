दिल्ली: 25 हजार जवान संभाल रहे गणतंत्र दिवस परेड की सुरक्षा कमान, पैरामिलिट्री की 45 कंपनियां तैनात

नई दिल्ली। देश में आज 71वां गणतंत्र दिवस ( 71st Republic Day ) उत्साह और धूमधाम से मनाया जा रहा है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ( Central intelligence agencies ) से मिले इनपुट के अनुसार विध्वंसकारी ताकतें गणतंत्र-दिवस ( Republic Day ) के अवसर पर मौके की तलाश में हैं।

उनके निशाने पर भीड़ भरे बाजार और सरकारी इमारतें हो सकती हैं। इसके मद्देनजर राष्ट्रपति भवन ( President's House ) से लेकर लाल किले तक की 8 किलोमीटर के लंबे परेड रूट को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया गया है।

सुरक्षा व्यवस्था का आलम यह है कि राजपथ से लेकर पूरे परेड के रास्ते की सुरक्षा के लिए 25 हजार जवानों को तैनात किया गया है।

